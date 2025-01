Mardin 2024 yılında turizmin parlayan yıldızı oldu: 4 milyon turisti ağırladı

Türkiye, tarihi yapıları ve kültürel zenginlikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan önemli bir turizm destinasyonu olarak dikkat çekiyor.Farklı coğrafyalarda yer alan, geçmişin izlerini taşıyan ve modern yaşamla harmanlanan bu topraklar, ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunuyor.Özellikle tarihi yapılarla bezeli şehirler, her yıl artan ilgiyle bu mirası geleceğe taşımaya devam ediyor.Bu bağlamda, son yıllarda en çok rağbet gören şehirlerden biri de Mardin oldu.2024 yılı, Mardin için turizmde zirveye ulaşan bir yıl olarak kaydedildi.Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen hoşgörü kenti Mardin'e, turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor.Mardin Kalesi eteğindeki 'Eski Mardin' olarak bilinen sit alanındaki yapılar, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otelin hizmet verdiği kentte, otel ve konaklardaki yatırımlar ivme kazandı.Şehirde çekilen diziler de kentin tanıtımına büyük katkı sağlarken, yurt içi ve yurt dışından gelen turistler sayesinde kent turizmi 12 aya yayıldı. Mardin'i, 2024 yılında 900 bini konaklamalı 4 milyon kişi ziyaret etti.Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Gürgör, 2024'ün, umduklarından çok daha güzel geçtiğini ifade ederek, "2024 yılında günübirlik gelen misafirlerimizin sayısı, 3 milyonu aştı. 1 milyon konaklama hedefimize çok yaklaştık. İnşallah 2025'te hedefimiz olan 1 milyon konaklamayı sağlayıp, aşacağız. Bizler Mardin turizminin 12 aya yayılmasını istiyorduk ve bu yönde çalışıyorduk. Nispeten bunu başardığımızı düşünüyorum. Ciddi talepler var, çünkü Mardin özellikli bir ildir.Son zamanlarda yapılan dizi çekimleri, Mardin'i daha da popüler hale getirdi. Yurt içi ve yurt dışından en çok benimsenen illerden bir tanesi oldu. Tarihi, dokusu ve gastronomisiyle ön plana çıkmaya devam ediyor. Özellikle yurt dışından misafir çekmek için birçok çalışma yaptık. Yurt dışındaki acentelerle beraber bazı çalışmalar yaptık, onları burada ağırladık. Mısır'dan gelen acentelere Mardin’i gezdirdik. Şu an Mısır'dan ciddi talepler gelmeye başladı" diye konuştu.Özgür Azad Gürgör, "2024 yılı Mardin turizmi için çok güzel geçti. Otel yatırımları hızlanmaya başladı. Gerek Mardin'de gerek Midyat'ta gerek Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin'e yeni otellerimiz açılmaya başladı. Mardin'de çok ciddi konaklar restore edilerek, hizmet vermeye başladı.2024 yılı içerisinde özellikle sömestir tatili başta olmak üzere dini ve resmi bayramlarda yakın illerden çok sayıda günübirlik gelen misafirleri ağırladık. 2024 yılında günübirlik gelen misafirlerimizin sayısı, 3 milyonu aştı. Konaklamalı ise bizim hedefimiz 1 milyondu, şu an o hedefimize çok yaklaşıktık. İnşallah 2025'te hedefimiz olan 1 milyon konaklamayı sağlayacağız" diye konuştu.