Tekirdağ'da fırtına esareti: Balıkçılar denize açılamadı

Tekirdağ'da etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu.Hızı saatte yer yer 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar ise bugün denize açılamadı. Balıkçılar, teknelerini limanı çekip, fırtınanın geçmesini beklemeye başladı.Fırtına nedeniyle yük gemileri de Tekirdağ açıklarında demir attı.