MasterChef'in ikinci finalisti belli oldu! Aradaki fark sadece bir puan

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük heyecana sahne olan MasterChef Türkiye 2024'te sona gelindi. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu yarışmada finale saatler kala son ikiye kalan isimler belli oldu.Dün akşam ekranlara gelen yarı final mücadelesinde Kerem, Eda ve Semih hazırladıkları balık menüsüyle tüm hünerlerini sergiledi. İlk finalistin Onur olduğu MasterChef Türkiye'de Eda, Kerem ve Semih toplamda 4 yemek hazırladı.Gece sonunda Eda 74,5 puanla MasterChef 2024'ü dördüncü olarak tamamladı. Danilo Şef, Eda için "Muhteşem bir sonuç, seni yakından takip edeceğiz. Tebrikler" dedi.Eda ise duygularını "Sizler benim öğretmenimsiniz. Hem sizlerden hem arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Daha yolumuz uzun, sizlerle çok görüşeceğiz. Tüm MasterChef ekibine teşekkür ederim" sözleriyle dile getirdi.İkinci turda kral yengeç ile bir tabak hazırlayan Semih'in tabağında çıkan kıkırdak puanlarını etkiledi. Semih, yarışmayı 82 puanla üçüncü olarak tamamladı.Kendine kızan Semih gözyaşlarını tutamadı. Mehmet Şef, Semih'e "Bu seviyede sıfır hata ile gitmek lazım. Çok yazık oldu" dedi.Gözyaşlarını tutamayan Semih, Kerem'i tebrik edip "Sizlere ve ekibe çok teşekkür ederim. Buraya kadar geleceğimi biliyordum. Çünkü azmimi biliyorum, kolay olmayacağını biliyordum. İçime en sinen tabak oydu ancak bir parça finalist olmamın önüne geçti. Bazen yarışma stresiyle ne yaptığımı bilemiyorum. O da burayı ne kadar istediğimle alakalı. Hiçbir şeye kızmıyorum, yaptığım hataya kızıyorum. Belki onu yapmasaydım bambaşka bir şey olacaktı. Ama bunda da bir hayır vardır. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Bir kapı kapanır biri açılır. Üzgün değilim sadece o hatayı yaptığım için kendime kırgınım" dedi.Akşamın başarılı ismi Kerem ise toplamda aldığı 83 puanla Onur'un ardından MasterChef'in ikinci finalisti oldu.Kerem mutluluğunu "Bu anı aylardır bekliyordum ve Onur'la da bunu çok konuştuk. Hep 'finalin bir ucunda sen, bir ucunda ben olacağız' demişti. Büyük bir risk aldım ama başarabileceğimi biliyordum" sözleriyle paylaştı.MasterChef Türkiye büyük finali 11 Ocak Cumartesi TV8 ekranında saat 20:00'de canlı olarak yayınlanacak.