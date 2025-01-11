Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Piyasaların merakla beklediği ABD tarım​ dışı istihdam verisi aralık ayında 256 bin kişiyle beklentinin üstünde güçlü bir artış​ gösterdi. Kritik veriler sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı.Altın piyasasında en düşük 3 milyon 54 bin lira, en yüksek 3 milyon 61 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 yükselişle 3 milyon 59 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın​ 3.064,67 TL'den, çeyrek altın ise 5.043,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 11 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.064,19Satış 3.064,67Alış 4.989,00Satış 5.043,00Alış 9.977,00Satış 10.084,00Alış 19.895,00Satış 20.087,00Alış 2.690,37Satış 2.691,01