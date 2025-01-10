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Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 36 kişi yakalandı

Çanakkale Ayvacık açıklarında 15'i çocuk, 36 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Ekleme: 10.01.2025 - 08:25 Güncelleme: 10.01.2025 - 08:26 / Editör: Fehmi Öztürk
Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 36 kişi yakalandı
Sahil Güvenlik ekipleri, dün Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekipler 15'i çocuk, 36 kaçak göçmeni yakalayarak karaya çıkardı. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.