Kırklareli’nde 257 kaçak göçmen yakalandı
Kent genelinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda Avrupa'ya geçmek isteyen 257 kaçak göçmen yakalandı, 12 şüpheli organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçle mücadele sürüyor...
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı.
257 GÖÇMEN YAKALANDI
Yapılan çalışmalar neticesinde Avrupa'ya geçmek isteyen 257 kaçak göçmen yakalandı.
12 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
ARAMALARDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER ŞAŞIRTTI
Yakalanan şüphelilerde yapılan aramada; tabanca, fişek, bıçak, 7 adet tel kesme makası, 15 adet cep telefonu, 24 adet powerbank ve 2 elektronik güneş paneli ele geçirildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
8'İ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 8’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE GÖNDERİLDİLER
Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.