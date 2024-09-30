Kırklareli’nde 257 kaçak göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadele sürüyor...Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı.Yapılan çalışmalar neticesinde Avrupa'ya geçmek isteyen 257 kaçak göçmen yakalandı.Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.Yakalanan şüphelilerde yapılan aramada; tabanca, fişek, bıçak, 7 adet tel kesme makası, 15 adet cep telefonu, 24 adet powerbank ve 2 elektronik güneş paneli ele geçirildi.Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 8’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.