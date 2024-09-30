Bursa'da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev alev yandı
Bursa'da içerisinde 35 yolcu bulunan şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı. Otobüsün içerisindeki yolcular şoför tarafından tahliye edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinden aldığı 35 yolcuyu, kent merkezine getirmek üzere yola çıkan, Erkan Sevi idaresindeki 16 PC 787 plakalı araç, Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde motor kısmından alev aldı.
Sürücü yol kenarına çektiği otobüsteki yolcuları tahliye ederken, otobüs alev alev yandı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Sürücü yol kenarına çektiği otobüsteki yolcuları tahliye ederken, otobüs alev alev yandı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.