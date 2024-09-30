Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı Mahallesi’nde yürüyen vatandaşlar sulama kanalında ceset gördü.Cesedi bulanlar durumu polise bildirdi.Olay yerine Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sualtı polisleri, cesedi kanal içerisinden çıkarttı.Çürümeye başlayan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kimlik tespiti ve ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.