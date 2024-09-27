Dilan Polat paylaştı Engin Polat duvara kafa attı!

Türkiye, Polat Ailesi skandalını konuşmaya devam ediyor...'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçlarından yargılandığı davada tahliye edilen Dilan Polat'ın ardından, geçtiğimiz haftalarda eşi Engin Polat da tahliye edilmişti.Sosyal medya orucuna gireceğini iddia eden Dilan Polat, verdiği sözü tutamadı ve tahliye olduğu günden beri her gün onlarca paylaşım yapmayı sürdürüyor.Dilan Polat, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorduğu soruları cevapladı.Polat'ın, bir takipçisi tarafından gelen 'Engin Ağabey çok soğuk son zamanlarda.' sözlerine ilginç bir itirafla cevap verdi.Eşinin soğuk olmadığını, yapısı gereği böyle göründüğünü ifade eden Dilan Polat, 'Ama biraz soğuk bence de. Psikolojisi bozuk.' dedi.Engin Polat'ın tahliye edildiği gün arabadan inerken neden sinirli olduğunu açıklayan Dilan Polat, şu cümleleri kullandı:Tahliye olduğu gün 'Enerci' şarkısıyla paylaşım yaptığım için bana sinirlenmiş. Sinirden köpürüyordu indiğinde. Duvara kafa atmış.