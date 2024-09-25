Yunan Adaları’na kaçacaklardı, yakalandılar

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir ihbar üzerine Davutlar Mahallesi sahil şeridinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik ile söz konusu bölgeye ortaklaşa operasyon düzenledi.Operasyonda, lastik botla Yunanistan'ın Sisam adasına yasadışı yollardan geçme hazırlığında bulunan 11’i Suriye, 1’i Sudan ve 13’ü Yemen uyruklu 25 düzensiz göçmen ile 2 organizatör suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler S.F. ile K.F., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yakalanan 25 düzensiz göçmen ise işlemleri için Aydın İl Göç İdaresine gönderildi.