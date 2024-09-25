İstanbul için kötü haber! İşte barajlardaki son durum

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen baraj göllerindeki su seviyesinin düşüşü sürüyor. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 39.84 olarak ölçüldü. Doluluk oranının düşüşünden en fazla etkilenen barajlardan biri de Alibeyköy baraj gölü oldu. Aylardır düşük seviyede seyreden doluluk oranı Alibeyköy barajında yüzde 10'un altına indi. Bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 9.73 olarak ölçüldü. Baraj gölündeki su seviyesi artık tahliye kapaklarından onlarca metre geride kaldı.İstanbul'un barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde bulunan iki baraj kaldı. Elmalı ve Terkos baraj göllerinde doluluk oranı şu anda yüzde 55'li seviyelerde. Geriye kalan 8 baraj gölünde doluluk oranı yüzde 50'nin altında. Yapılan ölçümlerde doluluk oranı en düşük baraj gölü yüzde 6.26 ile Kazandere oldu. En fazla doluluk oranı yüzde 56.82 ile Elmalı barajı oldu.Ömerli % 32.84Darlık %44.59Elmalı %56.82Terkos %56.2Alibeyköy %9.73Büyükçekmece %41.49Sazlıdere %48.42Istrancal %33.92Kazande %6.26Papuçde %22.05