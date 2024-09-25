Adana’da kafa kafaya facia: 1’i bebek 4 kişi yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobil çarpıştığı kazada 1’i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Kozan - Feke karayolu Suluhan mevkisinde meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı iddia edilen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 ABL 866 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 01 CAA 04 plakalı otomobil ile çarpıştı.Çevredekiler durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kazada yaralanan Zeynep A. (1), Cennet A. (31), İsmail Ç.(30) ve Ali S. (34) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.