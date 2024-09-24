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Zonguldak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 yaralı

Perşembe beldesinden Kozcağız yönüne seyir halindeyken R.A. yönetimindeki aracın Y.E.'nin kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi araç içinde sıkıştı.

Ekleme: 24.09.2024 - 16:12 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Zonguldak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 yaralıÇaycuma ilçesinin Kozcağız-Çaycuma kara yolu üzerinde, Kerimler Köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
İddiaya göre, R.A. yönetimindeki aracın Y.E.'nin kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale yapıldı.
Ekipler, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı.

Zonguldak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 yaralı

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı 5 kişinin, kazadan hafif yaralar ile kurtulduğu bildirildi.
Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldığı açıklandı.