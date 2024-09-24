Zonguldak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 yaralı

Çaycuma ilçesinin Kozcağız-Çaycuma kara yolu üzerinde, Kerimler Köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda kazada 5 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.İddiaya göre, R.A. yönetimindeki aracın Y.E.'nin kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi araç içinde sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale yapıldı.Ekipler, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı.Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı 5 kişinin, kazadan hafif yaralar ile kurtulduğu bildirildi.Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldığı açıklandı.