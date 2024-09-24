Zonguldak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 yaralı
Perşembe beldesinden Kozcağız yönüne seyir halindeyken R.A. yönetimindeki aracın Y.E.'nin kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi araç içinde sıkıştı.
Çaycuma ilçesinin Kozcağız-Çaycuma kara yolu üzerinde, Kerimler Köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda kazada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
İddiaya göre, R.A. yönetimindeki aracın Y.E.'nin kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale yapıldı.
Ekipler, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı.
YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı 5 kişinin, kazadan hafif yaralar ile kurtulduğu bildirildi.
Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldığı açıklandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
İddiaya göre, R.A. yönetimindeki aracın Y.E.'nin kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale yapıldı.
Ekipler, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı.
YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı 5 kişinin, kazadan hafif yaralar ile kurtulduğu bildirildi.
Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldığı açıklandı.