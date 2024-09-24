Şırnak’ta terör operasyonu: 13 gözaltı

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor.Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar da sürüyor.13 KİŞİ YAKALANDIPKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmada toplam 13 şüpheli gözaltına alınırken, yakalanan şüphelilerden 2'si ilgili birime teslim edildi, 6 şüpheli emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.