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Şırnak’ta terör operasyonu: 13 gözaltı

Terör operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 24.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’ta terör operasyonu: 13 gözaltı
Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar da sürüyor.

13 KİŞİ YAKALANDI

PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmada toplam 13 şüpheli gözaltına alınırken, yakalanan şüphelilerden 2'si ilgili birime teslim edildi, 6 şüpheli emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.