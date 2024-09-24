Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ'da terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Türkiye genelinde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.



Yapılan operasyonda Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda, 1 örgütsel doküman, 1 laptop, 43 fişek, 2 tabanca şarjörü, 6 cep telefonu, 6 sim kart, 2 flaş bellek, 1 hard disk ile 16 CD ele geçirildi. Firarda olan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.