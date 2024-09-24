  • USD: 34,06 - 34,12
  • EURO: 37,86 - 37,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 24.09.2024 - 11:34 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi