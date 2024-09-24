Gece kulübü yangını faciasında ikinci iddianame

Gece kulübü yangınında kamu personellerinin ihmali olduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılığın 55 sayfalık hazırladığı iddianamede, Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcıları Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Ahmet Mithat Sermet, Yasemin Saral ve Ali Rıza Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ'ın aralarında bulunduğu 13 şüpheli sanık olarak yer aldı.İTFAİYE RAPORUNDA METREKARE AZ GÖSTERİLDİİddianamede, İBB İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 14 Eylül 2006'daki Yangın Bakımından İncelenen İş Yerlerine Ait Muayene Rapor'unda, 'Adı geçen yere tetkik için gidildiğinde verilen adreste öyle bir iş yeri bulunmamaktadır' görüşü bildirildiği aktarıldı. Akabinde aynı yıl 7 Kasım'da söz konusu alana ilişkin itfaiye tarafından düzenlenen yeni raporda ise 'Yangına karşı alınan koruyucu önlemler bugünkü durumu ile yeterlidir' ifadesinin iddianamede yer aldı. Mekanın, 1500 metrekare olmasına rağmen itfaiye raporunda 750 metrekare belirtildiği, ruhsatta ise 900 metrekare olduğu ortaya çıktı.YANGIN ÇIKIŞI İÇİN GELEN ŞİKAYET DİKKATE ALINMADIİddianamede, itfaiye raporunda 750 metrekare büyüklükte olan bir mekanın dönemin yönetmeliğine uymadığı, mekanın 'diskotek' olarak faaliyet gösterdiği, içkili lokanta olarak kullanılmadığı ve bu nedenlerle verilen raporun mevzuata uygun olmadığı belirtildi. Ruhsatlar verildikten sonra belediyenin denetlediğine dair yazı bulunmadığı, yangın çıkışıyla ilgili bir vatandaş tarafından 2013'e ait şikayet dilekçesi bulunmasına rağmen Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün itfaiye raporu talep edilmediği kaydedildi.SANIKLARIN İFADELERİ İDDİANAMEDE YER ALDI14 Kasım 2018'de Three Brothers Turizm Organizasyon Menajerlik AŞ adına bu rapor baz alınarak 1-bin 525 metrekare kullanım alanına sahip iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendiği iddianamede, sanıkların ifadelerine de yer verildi. Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Koray Bayraktaroğlu 5 Temmuz 2007'de verilen ruhsatta imzanın kendisine ait olduğunu ifade ederek 'Dosya imza aşamasında başkan yardımcısı sıfatıyla benim önüme kadar geldiyse ilgili personel tarafından gidilip yerinde kontrol edildiği manasına gelmektedir. Ayrıca ruhsat imzalandıktan sonra herhangi bir denetim yapılıp yapılmadığını bilemiyorum' dedi.SUÇLAMALAR REDDEDİLDİSanıklardan dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Mithat Şermet ifadesinde, ruhsattaki imzaların vekaleten veya başkan yardımcısı vekili sıfatıyla attığını söyleyerek, 'Verilen ruhsatlar kapsamında söz konusu işletme yıllarca çalışmış ve işletme açıkken herhangi bir facia yaşanmamış. Basından takip ettiğim kadarıyla izinsiz bir inşai faaliyet sonucu çıkan yangında çok acı bir facia yaşanmıştır' şeklindeki ifadesi iddianamede yer aldı. Genel olarak sanıkların suçlamaları kabul etmediği görüldü.Vatandaş tarafından yapılan şikayet dilekçesinden bahseden Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Uğur Türkyılmaz, 'Gece kulübü -2. Katta olduğu için havalandırma problemi vardır. Bunu çözmek için bina ile sinan apartmanı arasındaki yangın çıkışını kapatacak şekilde projesiz bir klima sistemi kurulmuştur ' hususuyla ilgili olarak söz konusu dilekçe 2013 tarihinde birime geldi. O tarihte de birimde personel olarak görev yaptığım için konu hakkında çok fazla malumatım yoktu. Ancak Müdür olduktan sonra dosyasında yeni bir şikayet olmadığı için ve olumsuz bir rapor olmadığından dolayı konuyla ilgili herhangi bir işlem yapmadım' dedi.BİLGİ SAHİBİ OLAN YOKBelediye personeli Lalehan Taşdelen ise, 'Bu işyerine gidilip gidilmediğini hatırlamıyorum. İşyerlerinin denetimlerinin nasıl yapıldığına dair herhangi bir bilgim yoktur' dediği iddianamede yer aldı. Öte yandan bilgisine başvurulan İtfaiye Çavuşu Hüseyin Erol Karadağ' 'Günde 20, haftada yaklaşık 100 adet işyerini yerinde denetleyerek itfaiye raporu düzenliyordum. Mekanı, aradan uzun yıllar geçmesinden dolayı hatırlayamıyorum. Rapordan anladığım kadarıyla bu işletmeye ilişkin ya adresi bulamadığımdan ya da işyeri kapısının kilitli olmasından dolayı itfaiye raporu doldurmadan belgeyi 'Adı geçen yere tetkik için gidildiğinde verilen adreste öyle bir işyeri bulunamamıştır' şeklinde düzenleyip ilgili amirime sunmuşum' şeklinde beyanı kaydedildi.ANA DAVA İLE BİRLEŞTİRİLDİİddianamede, dönemin Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, itfaiye çavuşu Fazlı Yavuz, eski itfaiye zabıta amiri Numan Bulburu, eski itfaiye müdür yardımcısı Tuncay Akdağ, eski itfaiye teknik müdür yardımcısı Şükrü Öztürk ile belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz'ın 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianame, iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı ana dava ile birleştirildi.