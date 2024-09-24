Elazığ'da operasyon: 24 bin 864 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor...Bu kapsamda Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından çalışma gerçekleştirildi.Bu kapsamda, 444 kutu içerisinde toplamda 24 bin 864 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.Ayrıca, yakalanan 2 şüpheli şahıs ve suç unsurları hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı.