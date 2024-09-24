Dilan Polat'ın lüks aracıyla çektiği video gündem oldu

Türkiye gündeminden düşmeyen aile...İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.Dilan Polat ve Engin Polat geçtiğimiz günlerde tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.PAYLAŞIMLARA DEVAM EDİYORLARCezaevine girişleri ayrı bir olay çıkışları ise daha da farklı olaylara sebebiyet veren Polat çifti lüks hayatlarını paylaşmayı sürdürüyor.SÖZÜNÜ TUTMADICezaevi önünde 'Sosyal medyayı eskisi gibi kullanmayacağım' diyen Dilan Polat sözünü şu ana kadar tutmadı.GÜNDEM OLDUDilan Polat sosyal medyada hesabından paylaştığı lüks arabalı videosu gündem oldu.Polat paylaşımına, 'Zaten geceleri uyumuyorum üstüne her sabah uykumu kaçırdılar' notunu düştü.EMNİYET KEMERİ TAKMADIDilan Polat'ın emniyet kemeri takmaması ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.