Dilan Polat'ın lüks aracıyla çektiği video gündem oldu
Cezaevinden çıktıkatan sonra sosyal medya paylaşımda bulunmayacağını söyleyen Dilan Polat'ın paylaşımları son sürat devam ediyor. Lük aracıyla video çeken Polat'ın emniyet kemeri dahi takmaması ise gündem oldu.
Türkiye gündeminden düşmeyen aile...
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.
TAHLİYE EDİLDİLER
Dilan Polat ve Engin Polat geçtiğimiz günlerde tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.
PAYLAŞIMLARA DEVAM EDİYORLAR
Cezaevine girişleri ayrı bir olay çıkışları ise daha da farklı olaylara sebebiyet veren Polat çifti lüks hayatlarını paylaşmayı sürdürüyor.
SÖZÜNÜ TUTMADI
Cezaevi önünde 'Sosyal medyayı eskisi gibi kullanmayacağım' diyen Dilan Polat sözünü şu ana kadar tutmadı.
GÜNDEM OLDU
Dilan Polat sosyal medyada hesabından paylaştığı lüks arabalı videosu gündem oldu.
Polat paylaşımına, 'Zaten geceleri uyumuyorum üstüne her sabah uykumu kaçırdılar' notunu düştü.
EMNİYET KEMERİ TAKMADI
Dilan Polat'ın emniyet kemeri takmaması ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.