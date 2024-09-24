Altın fiyatları yatay seyrediyor! 24 Eylül'de gram, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar ve Ortadoğu'da artan gerilim sonrasında tarihi zirveye yakın seyretti.Ons altın, güne 2.629 dolar civarında başladı. Ons altın, dün 2.639 dolar ile rekor seiyeye yükselmişti.Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.Gram altın, 2.894 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.733 Türk Lirası'na kadar yükseldi.İstanbul Kapalıçarşı, serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:Gram altın: 2 bin 884 liraÇeyrek altın: 4 bin 892 liraCumhuriyet altını: 19 bin 933 liraTam altın: 19 bin 570 liraYarım altın: 9 bin 785 lira