Altın fiyatları yatay seyrediyor! 24 Eylül'de gram, çeyrek altın fiyatları
Ons altın ve gram altın, haftanın ikinci iş gününde çıktıkları rekor seviyesinden indikleri seviyeyi koruyor.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar ve Ortadoğu'da artan gerilim sonrasında tarihi zirveye yakın seyretti.
Ons altın, güne 2.629 dolar civarında başladı. Ons altın, dün 2.639 dolar ile rekor seiyeye yükselmişti.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın, 2.894 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.733 Türk Lirası'na kadar yükseldi.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı, serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 2 bin 884 lira
Çeyrek altın: 4 bin 892 lira
Cumhuriyet altını: 19 bin 933 lira
Tam altın: 19 bin 570 lira
Yarım altın: 9 bin 785 lira
Ons altın, güne 2.629 dolar civarında başladı. Ons altın, dün 2.639 dolar ile rekor seiyeye yükselmişti.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın, 2.894 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.733 Türk Lirası'na kadar yükseldi.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı, serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 2 bin 884 lira
Çeyrek altın: 4 bin 892 lira
Cumhuriyet altını: 19 bin 933 lira
Tam altın: 19 bin 570 lira
Yarım altın: 9 bin 785 lira