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Beyaz Gazete
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Altın fiyatları yatay seyrediyor! 24 Eylül'de gram, çeyrek altın fiyatları

Ons altın ve gram altın, haftanın ikinci iş gününde çıktıkları rekor seviyesinden indikleri seviyeyi koruyor.

Ekleme: 24.09.2024 - 09:36 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları yatay seyrediyor! 24 Eylül'de gram, çeyrek altın fiyatlarıAltın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar ve Ortadoğu'da artan gerilim sonrasında tarihi zirveye yakın seyretti.

Ons altın, güne 2.629 dolar civarında başladı. Ons altın, dün 2.639 dolar ile rekor seiyeye yükselmişti.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın, 2.894 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.733 Türk Lirası'na kadar yükseldi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı, serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 2 bin 884 lira

Çeyrek altın: 4 bin 892 lira

Cumhuriyet altını: 19 bin 933 lira

Tam altın: 19 bin 570 lira

Yarım altın: 9 bin 785 lira