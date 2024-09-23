Kontrolden çıkan servis devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisi minibüsü aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada, 13 işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak direğe çarpan işçi servisi minibüsü devrildi; sürücü ve 13 işçi yaralandı.
MİNİBÜS AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPIP DEVİRDİ
Kaza saat 08.00 sıralarında İnegöl'ün Hamzabey mahallesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi 4. Cadde üzerinde meydana geldi meydana geldi.
Fabrikadan aldığı işçileri evlerinde götürmek üzere yola çıkan Sürücü Mevlüt K.(61) yönetimindeki 16 J 3016 plakalı plakalı servis minibüsü, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aydınlatma direğine çarpıp devirdikten sonra karşı yöne geçen minibüs devrildi.
13 KİŞİ YARALANDI
Kaza yerine çok sayıda 112, Jandarma komutanlığı ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan yaralıları kurtardılar. Kaza sonucu yaralanan sürücü ile araçtaki işçiler Fadime S.(18), Nagihan D.(45), Zübeyde E.(38), Fatma M.(26), Merve İ.(18), Behiye E.(20), İpek Ö.(19), Nesrin S.(43), Pelin D.(18), Mehmet A.(48), Elanur Y.(18) ve Nazan T.(44) Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve 2 özel hastaneye kaldırıldılar.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
MİNİBÜS AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPIP DEVİRDİ
Kaza saat 08.00 sıralarında İnegöl'ün Hamzabey mahallesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi 4. Cadde üzerinde meydana geldi meydana geldi.
Fabrikadan aldığı işçileri evlerinde götürmek üzere yola çıkan Sürücü Mevlüt K.(61) yönetimindeki 16 J 3016 plakalı plakalı servis minibüsü, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aydınlatma direğine çarpıp devirdikten sonra karşı yöne geçen minibüs devrildi.
13 KİŞİ YARALANDI
Kaza yerine çok sayıda 112, Jandarma komutanlığı ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan yaralıları kurtardılar. Kaza sonucu yaralanan sürücü ile araçtaki işçiler Fadime S.(18), Nagihan D.(45), Zübeyde E.(38), Fatma M.(26), Merve İ.(18), Behiye E.(20), İpek Ö.(19), Nesrin S.(43), Pelin D.(18), Mehmet A.(48), Elanur Y.(18) ve Nazan T.(44) Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve 2 özel hastaneye kaldırıldılar.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.