Alanya’da otomobil yolcu almak isteyen taksiye çarptı: 4 yaralı

Kaza, Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. D-400 Karayolu üzerinde otomobilin sürücüsü R.B. Kestel'den Tosmur Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken yolun sağında bulunan otobüs durağı önünde yolcu bindirmek için duraklayan ve sürücülüğünü E.A'nın yaptığı ticariye taksiye çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü R.B. ve ticari taksi sürücüsü E.A, taksiye yolcu olarak binmek isteyen G.N. ile Z.N. adlı çocuk yaralandılar. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.B., ticari taksi sürücüsü E.A. ticari taksiye yolcu olarak binmek isteyen G.N. ile Z.N. yaralandılar. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Alanya Yaşam Hastanesi'ne kaldırıldılar. 1.03 promil alkollü olduğu tespit edilen yaralılardan otomobil sürücüsü R.B'nin hayati tehlikesi bulunmazken, ticari taksi sürücüsü E.A, taksiye yolcu olarak binmek isteyen G.N. ile çocuk Z.N'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.