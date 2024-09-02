CHP'li İBB yine sınıfta kaldı! İstanbul'daki sağanak yolları göle çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir sağanak yağış uyarısı yapmasına rağmen hiç bir tedbir almayan CHP'li İBB sayesinde yollar göle döndü.Haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, sağanak nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.CHP'li İBB'nin altyapıdaki işbilmezliği ve Meteoroloji'den yapılan uyarıları dikkate almaması nedeniyle; İstanbul'un birçok bölgesinde her yağışta aynı manzara ile karşılaşıyor.Kentin Anadolu Yakası'nda bazı noktalarda su birikintileri oluştu.Kartal ve Pendik'te etkili olan yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü. Sular altında kalan noktalarda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.