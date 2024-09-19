Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Eylül ayının başlarından itibaren yağan sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun, Çankırı, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 15°C, 26°CParçalı bulutluİSTANBUL 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 14°C, 26°CParçalı bulutluKOCAELİ 20°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 20°C, 30°CParçalı bulutluMANİSA 18°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 15°C, 30°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 22°C, 30°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 23°C, 31°CParçalı bulutluHATAY 23°C, 30°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 14°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevrelerinde yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 17°C, 26°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 17°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 17°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 17°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 16°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 20°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 20°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 8°C, 19°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 8°C, 16°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 15°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 16°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 19°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 21°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 21°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı