İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da Kuyu-26 operasyonu!

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün hedefinde, liderliğini yurt dışında firari olan Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütü vardı. Örgüte yönelik çalışmalar sonucunda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, iş yerlerine yönelik el bombalı saldırı ve mala zarar verme gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonda, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda fişek ele geçirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelede kararlılık mesajı verirken; "Organize suç örgütleri hangi büyüklükte olursa olsun, kazdıkları kuyulara düşecek ve adalete teslim edilecektir" dedi.Bu kapsamda, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.