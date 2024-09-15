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Beyaz Gazete
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İstanbul’da zincirleme kaza: 2 ölü! TEM Otoyolu kapandı

İstanbul'da bu sabah korkunç bir kaza yaşandı. TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı…

Ekleme: 15.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 15.09.2024 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da zincirleme kaza: 2 ölü! TEM Otoyolu kapandıTEM İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

2 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı öğrenilen ve orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle üç şerit trafiğe kapatıldı.
Trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.
Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul’da zincirleme kaza: 2 ölü! TEM Otoyolu kapandı