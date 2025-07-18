Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi hamle vurgusu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. TSK'nın her bir mensubuna buradan sevgilerimi gönderiyorum. 80'i dost ve kardeş ülkelerden olan toplam 241 subayın mezuniyet heyecanına şahitlik ediyoruz. Üstlenecekleri yeni vazifelerinde kendilerine şimdiden başarılar diliyorum. Burada eğitim alan misafir subaylarımızı da yürekten tebrik ediyorum. Üniversitemiz bilhassa güvenlik strateji ve savunma gibi disiplinlerde yüksek düzeyli eğitim ve araştırma faaliyetleriyle dünya çapında ses getiren işlere imza atıyor. Vatanına milletine bağlı astsubaylar yetiştiren üniversitemizin eğitimci kadrosuna teşekkür ediyorum.Milli Savunma Üniversitemize daima destek verdik. Her ihtiyacında yanında olduk. İnşallah bundan sonra da bu güzide kurumun yanında olmaya devam edeceğiz. İkinci cihan harbinden sonra tesis edilen uluslararası sistemin askeri siyasi ve iktisadi kırılmalar yaşadığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Yapay zeka insansız teknolojiler yarı iletkenler ve nadir toprak elementleri gibi değişkenler, konvansiyonel stratejilerin dönüşümü de zorunlu hale getirdi. Geçmişteki siper savaşlarının yerini siber savaşlar almış durumda.Post liberal dönem olarak adlandırılan bu gerçeklikte ülkemizin güçlü bir şekilde var olması yeni sistemde kutup başı olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Savunma sanayindeki hamlelerimizle küresel planda adından söz ettiren ülkeler arasındayız. MSÜ, burada da hayati sorumluluk üstlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesine bir kez daha tebriklerimi iletiyorum.Akıncılarımızın Allah Allah nidaları cenk meydanlarından hiç eksik olmadı. Sayıca bizden katbekat nice orduyla karşı karşıya geldik. Ancak tarihimizin hiçbir döneminde kadınlara, çocuklara yaşlılara masum ve sivillere dokunmadık. Farklı kıtalara nizam veren siyasi teşkilatlanma kabiliyetimizi askeri stratejilerimizde besledik. İlk düzenli ordumuzu bundan 2 bin 234 yıl önce M.Ö. 209'da kurduk. Modern ordularla uygulanan onlu sistemi dünya askeri literatürüne biz hediye ettik.