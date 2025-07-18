Soykırım füzeleri Avrupa'dan gidiyor! 1 milyon çocuğa ömür boyu zulüm

Gazze Şeridi'ndeki soykırımı kınayamayan Avrupa'nın İsrail'in katliamlarına da ortak olduğu ortaya çıktı. Guardian, Disclose ve Follow the Money'nin ortak araştırmasında, Avrupa'nın en büyük füze üreticisi MBDA'nın çocukların ölümüne yol açan bombalarda kullanılan parçaları İsrail'e tedarik ettiği belirlendi. MBDA'nın ABD'deki fabrikası aracılığıyla İsrail'e GBU- 39 bombaları için kanat sistemleri sağladığı tespit edildi. MBDA, Alabama eyaletindeki fabrikasında ürettiği Diamond Back isimli kanatları, Boeing yapımı GBU-39 bombalarına takılmak üzere temin ediyor. Bu bileşenler, İsrail'e ABD'nin askeri yardımı kapsamında gönderilen binlerce bombada kullanılıyor.Analize göre GBU-39 bombaları Gazze'de en az 24 saldırıda kullandı. Bu saldırılarda 100'den fazlası çocuk olmak üzere en az 500 kişi öldürüldü. Saldırıların 16'sında okullar hedef alınırken, diğerlerinde kamplar, evler ve camiler vuruldu. Öte yandan katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saat içerisinde düzenlediği saldırılarda 90'dan fazla Filistinli daha yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından açıklanan raporda ise Gazze Şeridi'ndeki 1 milyon çocuğun maruz bırakıldığı insanlık dışı koşullara dair bilgilere yer verildi.-UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, Gazze'deki bir milyon çocuğun her birinin büyük acılar yaşadığını ve bu çocukların ömür boyu sürecek etkilerle karşı karşıya kalacağını belirtti.-Her gün ortalama 28 çocuk ölüyor.-Her gün 10 çocuk uzuv kaybediyor.-7 Ekim 2023'ten beri 40 bin 500'den fazla çocuk yeni yaralanmalar yaşadı.-Bu durum, bir nesil Filistinli çocuğun kalıcı engellerle yaşamak zorunda kalmasına yol açıyor.-Gazze'deki engelli bireylerin yüzde 83'ünden fazlası yardımcı cihazlarını kaybetmiş durumda, ayrıca yaşlıların yaklaşık yüzde 80'i acil şekilde ilaca ihtiyaç duyuyor.Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yetersiz beslenme sıkıntısı yaşayan bir buçuk yaşındaki Sanaa El Laham yaşamını yitirdi.İsrail'in aylardır hiçbir insani yardımın girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde şimdiye kadar 70'ye yakın kişi açlıktan hayatını kaybetti.İsrail işgal güçleri, Gazze'deki tek kiliseyi hedef aldı. Kudüs'teki Latin Patrikhanesi, İsrail'in Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesine (Latin Manastırı) saldırısında papazın da yaralandığını duyurdu. Saldırada biri 80 yaşındaki kadın olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi.