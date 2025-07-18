Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara'da biraz azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı bekleniyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İl il hava durumu:Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 36°CAz bulutlu zamanla parçalı bulutluEDİRNE °C, 35°CAz bulutlu zamanla parçalı bulutluİSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu zamanla parçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 33°CAz bulutlu zamanla parçalı bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 34°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 34°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 36°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 37°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 35°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 36°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 33°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 34°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 40°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 33°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 33°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 29°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 38°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 29°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açık