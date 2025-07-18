Yanlış şifreyle yakayı ele verdi! HAKMAR ve TATBAK operasyonunda çarpıcı detay

MİT'in İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un da arasında olduğu 26 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonunda çarpıcı bir detay günyüzüne çıktı. Zeki Doruk'un, ihanet şebekesi FETÖ'ye bağlığına gösteren ize kendisine ait kasada ulaşıldı. 'Fetulah Gülen sayesinde yükseldim, servetim gitse de feda olsun' diyen Zeki Doruk'un ofisindeki özel kasasını bulan polise Doruk, yanlış şifre vererek kasanın bloke olmasını sağladı ancak soruşturma birimleri tarafından açılan kasadan kendi el yazısı ve imzalı vasiyetnamesi çıktı. Vasiyetnamede, 'Üzerimde bulunan arsayı, diğer arsaları satarak bir yurt yaptırılıp hizmete (FETÖ'ye) vakfedilsin. HAKMAR, TATBAK ve diğer şirketlerim devam ettiği müddetçe zekâtı hizmete (FETÖ'ye) verilsin.' ibarelerine rastlandı.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Örgütün finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren örgüt kuryesi polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ve maddi yardım alan 24 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 26 kişi şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Zeki Doruk'un, 'Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun' sözleriyle örgüte bağlılığını sürdürdüğü öğrenilirken, evinde yapılan aramada FETÖ bağlantılı çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Doruk'un iş yerindeki özel kasasından ise alçak örgüte olan bağlılığını ortaya koyan kendi el yazısıyla yazılmış vasiyetnameye ulaşıldı.Soruşturma birimleri tarafından ofiste yapılan baskında rastlanan kasanın açılması için ilk etapta Doruk'a şifresi soruldu. Doruk, yanlış şifre verip kasanın kilitlenmesine neden oldu ancak emniyet, yaptığı çalışmayla kasayı açmayı başardı.Sabah'ın haberine göre vasiyetname bir ajanda sayfasına yazılmıştı. 13 Mayıs 2009 tarihi atılarak yazılan vasiyetnamede 'Velibaba, İsa bey ve benim üzerimde bulunan arsayı, diğer arsaları satarak, bir yurt yaptırılıp hizmete (FETÖ'ye) vakfedilsin. HAKMAR, TATBAK ve diğer şirketlerim devam ettiği müddetçe zekatı hizmete (FETÖ'ye) verilsin' ibareleri yer alıyor.Doruk'un, yurtdışındaki FETÖ yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi yaptığı, soruşturma birimlerince yapılan tespitler arasında yer alıyor. Tespitlere göre, bu transferlerde HAKMAR Şirketler Grubu kullanıldı. Doruk, yurtdışındaki FETÖ yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi yaptı. Bu transferlerde HAKMAR Şirketler Grubu kullanıldı.Doruk'un bağlılığına ilişkin hem geçmiş dönemde beyanı hem de hakkında ihbarlar olduğu, eski ortağı İ.A'nın, Doruk'un FETÖ/ PDY'ye hizmet ettiğine ilişkin tanıklık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli Zeki Doruk'un, yurt dışından gelen talimatlar üzerine FETÖ'ye para yardımı yaptığı da saptandı. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Doruk'un, 'kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesi aboneliği' gibi gerekçelerle FETÖ'ye finansman sağladığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca, FETÖ üyeliğinden kaydı bulunan ve örgüte bağlılığını sürdüren kişileri HAKMAR bünyesinde istihdam ettiği saptandı.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak markasıyla faaliyet gösteren şirketlere mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildi.Öte yandan TMSF'den yapılan açıklamada Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak'ta yaklaşık 2 bin tedarikçiye ödeme yapılmaya başlandığı bildirildi. TMSF'nin mahkeme tarafından kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından atanan yönetim kurulunun, mahkeme kararı ile şirketlerin banka hesaplarına konulan blokelerin kaldırılmasını sağladığı belirtildi. Açıklamada, yeni yöneticilerin, şirketlerin ticari faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini ve herhangi bir aksamaya sebebiyet vermeksizin mal tedarikine ve ödemelere başlandığını ifade ettiği aktarıldı. Açıklamada, toplam 907 şubesi, yaklaşık 7 bin 700 çalışanı ve 2 bin tedarikçisi bulunan 3 şirketin faaliyetlerinin, TMSF'nin oluşturduğu yeni yönetim kurulu eliyle sürdürüldüğü belirtilerek, TMSF'nin kayyumluk yaptığı şirketleri operasyonel açıdan istikrara kavuşturup piyasaya güven tesis ettiği kaydedildi.