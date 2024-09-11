Putin ve Erdoğan, Kazan'daki Brics Zirvesi'nde görüşebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, hazırlıklar tamamlandığında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edebilmesini umduklarını söyledi. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın Putin ve Erdoğan'ın Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak BRICS zirvesi marjında da bir araya gelebileceğini umduklarını belirtti.Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusunda bulunduğuna dair iddialar gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönem başkanı Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak BRICS Zirvesi'ne katılmayı kabul ettiği açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus tarafının Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentindeki BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiğini belirterek, 'Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti' diye konuşmuştu.Uşakov, daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise Türkiye'nin BRICS'e üyelik için resmen başvuru yaptığını duyurmuştu. 9'uncu Doğu Ekonomik Forumu'nda gazetecilere verdiği demeçte Türkiye'nin tam üyelik için başvurduğunu belirten Yuriy Uşakov, Ankara'nın talebinin BRICS ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söylemişti. Uşakov, açıklamasında, 'Türkiye, tam üyelik başvurusunu sundu. Değerlendireceğiz' ifadelerini kullanmıştı.