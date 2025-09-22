Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! 'Trump ile belirlediğimiz...'
ABD'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Değerli dostum Başkan Trump'la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor" dedi.
SAVUNMA SANAYİİNDE MÜTTEFİKLİK RUHU MESAJI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile "Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım" mesajını verdi.
Erdoğan, "Türkiye'yi yatırımcılar için daha cazip kılacak şeffaf, rekabetçi ve güvenli bir piyasa ortamını pekiştiren adımlar atmaya devam ediyoruz" dedi.
100 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ
Erdoğan, "Özel sektörümüzün desteği ve yeni yatırım hamleleriyle 100 milyar dolar hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Enerji, siber, uzay alanlarını kapsayan sektörlerde işbirliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerimizdeki ivmenin hızlanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.