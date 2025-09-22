Başkanvekilliği seçimindeki skandala dava! AK Parti'den açıklama geldi

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan seçimde, CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekilli seçildi.Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın'a verilen bir oy pusula üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz, CHP adayının soyadının karalanarak yazıldığı pusulanın geçerli sayılması ise çifte standartı gözler önüne serdi.AK Parti yaşanan skandala ilişkin yaptığı yeni açıklamada, 'Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık.' dedi.