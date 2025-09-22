AK Parti sözcüsü Çelik'ten skandal KJ'ye sert tepki! 'Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun aynı cümlede anılmasına sert tepki gösterdi: İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ilgili kanalın özür dilediğini hatırlatarak, "Özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı."Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz.İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir.İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."