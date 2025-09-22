Türkiye'nin milli gücü İsrail'de ses getirdi! 18 gün boyunca havada kalabiliyor

Türkiye'nin milli savunma projelerinden GÖKÇERİ, bu kez İsrail basınında manşetlere taşındı.Türk savunma sanayisinin son dönemde öne çıkan projelerinden yerli gözetleme balonu GÖKÇERİ, İsrail basınında ses getirdi. İsrail'de yayımlanan Nziv haber sitesinde çıkan analizde, GÖKÇERİ'nin askeri ve sivil kullanımda büyük bir sıçrama niteliği taşıdığı ifade edildi.Haberde, Ankara'nın bu teknolojiyle istihbarat toplama kapasitesini güçlendirdiği, sınır güvenliğinde etkinlik kazandığı ve küresel pazarda yeni bir aktör haline geldiği belirtildi.Analize göre, GÖKÇERİ balonlarının en büyük modeli 40 metre uzunluğa ulaşıyor, helyumla şişirilerek 1.200 metreye kadar yükselebiliyor ve 18 gün boyunca kesintisiz havada kalabiliyor. Optik ve termal kameralar, iletişim röleleri, elektronik harp sistemleri ve gerektiğinde entegre silahlarla donatılabilen balonlar, Türkiye'ye geniş kapsamlı gözetleme imkanı sunuyor.Haberde, alt sistemlerin büyük bölümünün Türkiye'de üretilmesinin dışa bağımlılığı azaltma yolunda stratejik bir adım olduğuna dikkat çekildi. GÖKÇERİ'nin bu yönüyle ulusal entegrasyonun sembolü haline geldiği belirtildi.İsrail basını, GÖKÇERİ'nin Haziran ayından itibaren Suriye sınırında aktif olarak kullanıldığını aktardı. Bu sayede Türkiye, sınır hattındaki olası tehditleri erkenden tespit edebiliyor. Ayrıca sistemin, iletişim hatlarını dinleyebilme ve elektronik harp kabiliyetiyle düşman unsurlarının haberleşmesini bozarak sahada önemli üstünlük sağladığı ifade edildi.Haberde, balonların yalnızca askeri değil sivil alanlarda da devreye girdiği kaydedildi. Türkiye'nin güneyinde telekomünikasyon şirketleriyle yapılan anlaşmalarla altyapıların gözetlenmesinde kullanılan sistemlerin, petrol sahalarının güvenliği için de planlandığı belirtildi.İsrail basınındaki değerlendirmede, GÖKÇERİ'nin Türkiye'ye kazandırdığı avantajlar arasında Suriye sahasında terör gruplarının hareket alanını daraltma, sınır güvenliğini güçlendirme, elektronik harp yetenekleriyle düşman iletişimini bozma ve ihracatla diplomatik etkiyi artırma öne çıktı.Haberde, "GÖKÇERİ yalnızca bir savunma ürünü değil, Türkiye'nin istihbarat ve diplomasi alanında elini güçlendiren stratejik bir koz" ifadeleriyle sistemin önemi vurgulandı.