Google artık sırlarınızı saklayamayacak! Rakipler verilerinize erişebilecek

ABD'de federal mahkeme, Google'ı uzun süredir gizli tuttuğu arama verilerinin belirli bölümlerini rakip şirketlerle paylaşmaya zorlayan bir karar verdi.TechSpot'a göre mahkeme kararı, küçük ölçekli şirketlerin sıfırdan devasa veri tabanları oluşturmadan rekabetçi arama motorları geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Google'ın milyarlarca web sayfasından oluşan indeksinin bir anlık görüntüsüne erişim sağlanması, rakiplerin üzerine inşa edebileceği bir temel sunacak.Daha da önemlisi Google'ın tıklama ve sorgu kayıtlarına erişim, arama motorunun bugünkü haline gelmesini sağlayan geri bildirim döngüsüne benzer bir mekanizmanın rakipler tarafından da kullanılabilmesini mümkün kılacak.Söz konusu veri, kullanıcı davranışlarını doğrudan yansıtması nedeniyle büyük önem taşıyor. Örneğin bir kişi yerel restoranlar, sağlık bilgileri veya haberler hakkında arama yaptığında Google yalnızca sonuç listesi sunmuyor; kullanıcıların hangi bağlantılara tıkladığını, sayfada ne kadar süre kaldığını ve aramaya hızlı geri dönüp dönmediğini de takip ediyor.Uzmanlar bu tür davranış verilerinin arama doğruluğunu geliştirmek için en güçlü araçlardan biri olduğunu belirtiyor. UC Berkeley İnsan Uyumluluğu AI Merkezi'nden kıdemli bilim insanı Jonathan Stray, bu sinyallerin 'çok önemli bilgiler' sunduğunu ve arama motorunun bir sorguyu ne derece doğru yanıtladığını ortaya koyduğunu ifade etti.