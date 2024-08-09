Ankara'da otobüs köprüye saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ankara'da yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 ölü ve 26 yaralının olduğu bildirildi.
Ankara'da feci kaza...
Polatlı ilçesindeki kaza, sabahın erken saatlerinde saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
9 ÖLÜ VE 26 YARALI
Ankara Valisi Vasip Şahin, bir açıklama yaparak trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 9 ölü ve 26 yaralının olduğu bildirdi.
Ankara Valisi Vasip Şahin şoförün uyuduğu ihtimalinin değerlendirildiğini dile getirdi. Vali Şahin, fren izinin olmadığını ve şoförün uyumuş olabileceğini söylerken, kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti.
OTOBÜSTE SIKIŞANLAR KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.