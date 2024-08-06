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İstanbul'da fabrika yangını: Müdahale sürüyor

Arnavutköy İbni Sina Caddesi Hadımköy Mahallesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği öğrenildi.

Ekleme: 6.08.2024 - 10:53 Güncelleme: 6.08.2024 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da fabrika yangını: Müdahale sürüyorArnavutköy İbni Sina Caddesi Hadımköy Mahallesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.

EKİPLER BÖLGEDE

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği öğrenildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

İstanbul'da fabrika yangını: Müdahale sürüyor