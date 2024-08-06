İstanbul'da fabrika yangını: Müdahale sürüyor
Arnavutköy İbni Sina Caddesi Hadımköy Mahallesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği öğrenildi.
Arnavutköy İbni Sina Caddesi Hadımköy Mahallesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.
EKİPLER BÖLGEDE
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği öğrenildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
EKİPLER BÖLGEDE
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği öğrenildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...