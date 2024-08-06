Instagram ne zaman açılacak? Yılmaz Tunç'tan açıklama

Türkiye'de Instagram, 4 gündür erişime kapalı.Gündeme dair soruları cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen yasakla ilgili olarak da konuştu.Hiç kimsenin ayrıcalığı olmadığını söyleyen Bakan Tunç, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun hangi gerekçelerle yayın durdurma kararı aldığını, Instagram'a ilettiğini belirtti.Bakan Tunç ayrıca, “Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak.” dedi.'KAPATMA KARARINA KARŞI AÇILAN DAVALAR VAR'“Sosyal medya şirketi eğer BTK'nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.” diyen Bakan Tunç, “Yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı açılan davalar var.Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız karar verecektir.” şeklinde konuştu.Bakan Tunç, devam eden açıklamasında da şu ifadelere yer verdi;'YAYININ DURDURULMASI YETKİSİ BTK'YA VERİLDİ'Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK'ya verilmiş bir yetki.Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu.'KARAR KATALOG SUÇLARLA İLGİLİ'İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen görev varsa, devlet bu görevi kurumlarıyla beraber yapmak durumunda… BTK'nın vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi.Sosyal medya şirketi eğer BTK'nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.'VATANDAŞLARIMIZIN HASSASİYETİNE UYGUN YAYIN YAPMAK ZORUNDASINIZ'Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği husus çok önemli. Heniyye'nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımlarına engel konuldu. Bu basın özgürlüğüne sığar mı? Siz sosyal medya şirketi olarak bazılarına izin verip, bazılarına izin vermeyeceksiniz.O zaman özgür bir ortam değilsiniz demektir. Siz basın özgürlüğüne inanıyorsanız o zaman o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hassasiyetlerine de uygun yayın yapmak durumundasınız. Siz bir sosyal medya şirketi olarak kazanç sağlıyorsunuz.