Plastik şişeleri tekrar tekrar kullanan yandı: Bakın neye yol açıyor

Çoğumuz, bazen bulaşık çıkmasın diye, bazen tembellikten, bazen de yeni bir şişe almak yerine eski şişeyi kullanma alışkanlığına sahibiz.Su içmek için kullandığımız plastik şişeleri temizleyip tekrar kullanmaya devam ediyoruz.Ancak bu pratik gibi görünen alışkanlık, hem bizim hem de çevremizdeki canlılar için büyük sağlık riskleri taşıyor.İşte plastik şişeleri birden fazla kez kullanmanın zararları:Plastik şişeler zamanla içinde mikroskobik çatlaklar ve yarıklar oluşturur, bu da suya kimyasalların sızmasına neden olur.Bir su şişesinden sızan kimyasal miktarı ilk bakışta fazla zararlı gibi görünmeyebilir, ancak sürekli alınan küçük dozlar, uzun vadede büyük sağlık sorunlarına yol açabilir.Environment California Research & Policy Center'ın yaptığı bir incelemeye göre, plastiklerde bulunan Bisfenol A (BPA) maddesi, kanser, düşük yapma riskinin artması, testosteron seviyelerinin düşmesi gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.Özellikle çocukların gelişim süreçlerinde büyük tahribata yol açabileceği de araştırmalarla ortaya konmuş durumda. Bu nedenle, BPA içeren plastik ürünlerden kaçınılması gerektiği vurgulanıyor.Ayrıca, bazı bebek biberonları ve emzikli bardaklarının da BPA içerdiği, bu tür ürünlerin kullanımına dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor.WebMD'nin sitesinde ise BPA maruziyetinin, kan basıncını artırması, tip-2 diyabet ve kalp hastalıkları riskini yükseltmesi gibi etkilerinden bahsediliyor. Ayrıca, fetüsler, bebekler ve çocuklar için beyin gelişimi ve prostat bezi sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği de belirtiliyor.Bu sağlık risklerinden korunmak için daha güvenli bir alternatif olarak, yanınızda cam veya paslanmaz çelikten yapılmış bir su matarası taşımak öneriliyor.