WhatsApp kullanıcılarına müjde: Instagram ve Facebook entegrasyonu yolda

Meta, WhatsApp hesaplarını Facebook ve Instagram ile entegre etmenizi sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sunuyor.Hesap Merkezi üzerinden yapılacak bu entegrasyon sayesinde, WhatsApp Durumlarınızı Instagram ve Facebook Hikayeleri olarak paylaşabilecek ve aynı hesapla birden fazla uygulamada oturum açabileceksiniz.Hesap Merkezi, Meta'nın farklı uygulamaları arasındaki bağlantılı deneyimleri yönetmek için 2020 yılında tanıttığı bir merkez.Facebook, Instagram ve Meta Quest hesaplarınızı Hesap Merkezi'ne ekleyerek farklı uygulamalar arasında kolayca geçiş yapabilir ve ayarlarınızı yönetebilirsiniz.WhatsApp hesabınızı Hesap Merkezi'ne eklemek isteğe bağlı ve varsayılan olarak kapalı. Meta, WhatsApp mesajlarınızın ve aramalarınızın uçtan uca şifreli olarak kalacağını belirtti.Meta, Hesap Merkezi'ne avatarları, Meta AI çıkartmalarını ve Imagine Me kreasyonlarını yönetme gibi yeni özellikler eklemeyi planlıyor.WhatsApp entegrasyonu, küresel çapta kullanıma sunuldu. Ancak, tüm kullanıcılara ulaşması aylar sürebilir. Entegrasyon kullanılabilir olduğunda, WhatsApp ayarlarınızda görüntülenecek.