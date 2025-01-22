Bolu'daki yangın faciasında yaralanan 29 kişi taburcu edildi

Türkiye bir yandan Bolu'daki yangın faciasında kaybettiklerine ağlarken diğer yandan da yaralarını sarıyor.Sağlık Bakanlığı, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.29 VATANDAŞIMIZ TABURCU EDİLDİBakanlıktan faciada yaralı kurtulan vatandaşlarımızla ilgili yapılan açıklamada 29 kişinin taburcu edildiği bildirildi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibarıyla 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir”