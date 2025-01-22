Trump'dan yapay zeka hamlesi! 500 milyar dolarlık yatırım yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisi piyasa fiyatlanmalarından küresel ticarete kadar pek alanı etkisi altına aldı. Elon Musk'la yakın ilişkiler kuran Trump'ın yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapacağı öğrenildi.ORTAK BİR GİRİŞİM OLUŞTURULACAKABD Başkanı Donald Trump, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, SoftBank Üst Yöneticisi Masayoshi Son ve Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'un katılımıyla konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. OpenAI, Oracle ve SoftBank'ın 'Stargate' adlı ortak bir girişim oluşturacağını belirten Trump, söz konusu ortak girişimle ABD'nin yapay zeka altyapısına en az 500 milyar dolar yatırım yapılacağını bildirdi.ÇOK FAZLA ELEKTRİK LAZIMTrump, bu yatırımı 'tarihteki en büyük yapay zeka altyapı projesi' olarak nitelendirerek, 100 binden fazla Amerikalıya istihdam yaratılmasının öngörüldüğünü ifade etti. Trump, acil durum kararlarıyla yatırımın gerçekleşmesine yardımcı olacağını söyleyerek, 'Çok fazla elektrik üretmeleri gerekiyor ve bu üretimi kendi tesislerinde çok kolay bir şekilde yapmalarını mümkün kılacağız' dedi.