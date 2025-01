Market raflarından kaldırılıyor: Kesinlikle tüketmeyin çağrısı yapıldı

Kanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA), son dönemde artan Salmonella endişeleri nedeniyle önemli bir açıklama yaptı.Yapılan testlerde, Golden Valley, Compliments, Foremost, IGA, No Name ve Western Family markalarına ait yumurtalarda Salmonella bakterisi tespit edildi.Bu bulguların ardından, bu markalara ait yumurtaların hızla toplatılmasına karar verildi.Gıda güvenliği uzmanları, Salmonella bakterisinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.TÜKETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDIKanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA), Salmonella riski taşıyan yumurtalarla ilgili önemli bir uyarı yayımladı.Geri çağrılan ürünlerin tüketilmemesi, servis edilmemesi, satılmaması veya dağıtılmaması gerektiği vurgulandı.Ayrıca, potansiyel olarak Salmonella ile kirlenmiş yumurtaların ya atılması ya da satın alındıkları mağazalara iade edilmesi gerektiği belirtildi.SALMONELLA NEDİR?Salmonella, özellikle çiğ veya az pişmiş et, yumurta ve süt ürünleri gibi gıda maddelerinde bulunur. Ayrıca, hayvanlar ve kirli su da bu bakteriyi taşıyabilir.Salmonella enfeksiyonunun belirtileri genellikle enfeksiyonun alındığı gıdanın tüketilmesinden 6 ila 72 saat sonra ortaya çıkar. En yaygın belirtiler şunlardır:İshal, mide bulantısı, karın ağrısı, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları.Eğer şiddetli ishal, kanlı dışkı, yüksek ateş veya dehidrasyon belirtileri (susuzluk, kuru cilt, baş dönmesi) ortaya çıkarsa, derhal bir sağlık profesyoneline başvurulmalıdır.