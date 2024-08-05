Sinop'ta korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Kastamonu'ya seyir halinde olan Recep Kandıra'nın kullandığı 34 EUJ 839 plakalı otomobil, Boyabat-Hanönü arası Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası istinat duvarına çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Recep Kandıra ile Ömer Kandıra hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Fatma Kandıra ve Nazire Karabiber, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kazada otomobil sürücüsü Recep Kandıra ile Ömer Kandıra hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Fatma Kandıra ve Nazire Karabiber, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.