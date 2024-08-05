Galatasaray'da bomba iddia! Erden Timur açıkladı...

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 kaybeden Galatasaray, sezona kötü bir başlangıç yaptı.Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk idaresinde en farklı mağlubiyetini yaşadı.Dün oynanan ve ağır mağlubiyetle sahadan ayrılan Galatasaray'ın gündemine Erden Timur geldi.Yeni yönetimde yer almayacağını açıklayarak görevinden istifa eden Erden Timur'un yeniden yönetime geleceği iddia edildi.Galatasaray'da bazı yöneticilerin Erden Timur'u geri getirmek için harekete geçtiği ve ve eski Sportif AŞ Başkan Vekili'ni geri dönmesi konusunda yüzde 99 ikna ettiği kaydedildi.Erden Timur'un kulübe geri dönmesi için çaba harcayan Galatasaraylı yöneticilerden bazılarının, Timur'un geri dönmemesi halinde istifa etmeye hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.Taktik Mania'ya konuşan Erden Timur, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.Erden Timur yaptığı açıklamada, 'Hakkımda çıkan bazı yöneticilerin beni geri getirmek istediği ve bazı transferlere karışacağım haberleri hiç bir şekilde doğru değil. Bu haberlere itibar edilmemesi gerekli.' ifadelerini kullandı.Galatasaray'da 2 sezon Dursun Özbek'in yönetiminde yer alan ve 2 şampiyonluk yaşayan Timur, Dursun Özbek'in yeni yönetiminde yer almadı.