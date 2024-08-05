Galatasaray'da bomba iddia! Erden Timur açıkladı...
Yeni sezon öncesi ilk resmi maçına çıkan Galatasaray, Süper Kupa Finali'nde dün ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım ve Okan Buruk'a ortaya konulan performansın ardından eleştirilerin hedefi haline geldi. Dünkü maç sonrası Galatasaray'da Erden Timur'un yeniden göreve geleceği iddiaları gündeme geldi. Ortaya atılan iddialardan sonra Erden Timur açıklamada bulundu. İşte gündeme gelen flaş iddia ve Erden Timur'un o sözleri...
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 kaybeden Galatasaray, sezona kötü bir başlangıç yaptı.
OKAN BURUK DÖNEMİNİN EN FARKLI YENİLGİSİ
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk idaresinde en farklı mağlubiyetini yaşadı.
GALATASARAY'DA YENİDEN ERDEN TİMUR İDDİASI GÜNDEME GELDİ
Dün oynanan ve ağır mağlubiyetle sahadan ayrılan Galatasaray'ın gündemine Erden Timur geldi.
Yeni yönetimde yer almayacağını açıklayarak görevinden istifa eden Erden Timur'un yeniden yönetime geleceği iddia edildi.
İŞTE GÜNDEME GELEN O İDDİA
Galatasaray'da bazı yöneticilerin Erden Timur'u geri getirmek için harekete geçtiği ve ve eski Sportif AŞ Başkan Vekili'ni geri dönmesi konusunda yüzde 99 ikna ettiği kaydedildi.
Erden Timur'un kulübe geri dönmesi için çaba harcayan Galatasaraylı yöneticilerden bazılarının, Timur'un geri dönmemesi halinde istifa etmeye hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.
ERDEN TİMUR'DAN İDDİLARA YANIT
Taktik Mania'ya konuşan Erden Timur, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
'BU HABERLER DOĞRU DEĞİL'
Erden Timur yaptığı açıklamada, 'Hakkımda çıkan bazı yöneticilerin beni geri getirmek istediği ve bazı transferlere karışacağım haberleri hiç bir şekilde doğru değil. Bu haberlere itibar edilmemesi gerekli.' ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da 2 sezon Dursun Özbek'in yönetiminde yer alan ve 2 şampiyonluk yaşayan Timur, Dursun Özbek'in yeni yönetiminde yer almadı.
OKAN BURUK DÖNEMİNİN EN FARKLI YENİLGİSİ
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk idaresinde en farklı mağlubiyetini yaşadı.
GALATASARAY'DA YENİDEN ERDEN TİMUR İDDİASI GÜNDEME GELDİ
Dün oynanan ve ağır mağlubiyetle sahadan ayrılan Galatasaray'ın gündemine Erden Timur geldi.
Yeni yönetimde yer almayacağını açıklayarak görevinden istifa eden Erden Timur'un yeniden yönetime geleceği iddia edildi.
İŞTE GÜNDEME GELEN O İDDİA
Galatasaray'da bazı yöneticilerin Erden Timur'u geri getirmek için harekete geçtiği ve ve eski Sportif AŞ Başkan Vekili'ni geri dönmesi konusunda yüzde 99 ikna ettiği kaydedildi.
Erden Timur'un kulübe geri dönmesi için çaba harcayan Galatasaraylı yöneticilerden bazılarının, Timur'un geri dönmemesi halinde istifa etmeye hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.
ERDEN TİMUR'DAN İDDİLARA YANIT
Taktik Mania'ya konuşan Erden Timur, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
'BU HABERLER DOĞRU DEĞİL'
Erden Timur yaptığı açıklamada, 'Hakkımda çıkan bazı yöneticilerin beni geri getirmek istediği ve bazı transferlere karışacağım haberleri hiç bir şekilde doğru değil. Bu haberlere itibar edilmemesi gerekli.' ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da 2 sezon Dursun Özbek'in yönetiminde yer alan ve 2 şampiyonluk yaşayan Timur, Dursun Özbek'in yeni yönetiminde yer almadı.