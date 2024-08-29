Milli Teknoloji Akademisi uzmanlık programlarına başvurular başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Teknoloji Akademisi'ne başvuruların başladığını duyurdu.Programlara son başvuru tarihi 16 Eylül 2024 olarak açıklandı.Adaylar 'https://milliteknolojiakademisi.gov.tr' adresinden detaylı bilgiye erişebilecek.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversite öğrencilerimize Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde Yapay Zeka, Otonom Sürüş Teknolojileri ve Çip Tasarımı alanlarında uzmanlık eğitimleri sunuyoruz. Staj ve mentörlük desteği ile gençlerimizin edindikleri bilgileri sektörde uygulamalarına imkan tanıyoruz. Türkiye'nin alanında önde gelen firmaları ve üniversitelerimizin deneyimli eğitmenleri tarafından verilecek bu eğitimlerle, Milli Teknoloji Hamlesi projelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını geliştiriyoruz. İleri teknolojilerde uzmanlaşmak ve geleceğin teknolojilerine yön vermek isteyen tüm gençlerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.