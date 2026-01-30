Trump ' İran'a Giden Gemilerimiz Var! '

Eşi Melania Trump adına çekilen 'Melania' adlı filmin düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, son birkaç gün içinde İran ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı veya bunu planlayıp planlamadığı sorusuna, 'Görüşme yaptım ve görüşmeyi planlıyorum' yanıtını verdi.Tahran yönetimine 'uyarıda' bulunan Trump, 'Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu' diye konuştu.Trump, 'Onlara iki şey söyledim. Birincisi nükleer silah yok, ikincisi protestocuları öldürmeyi bırakın. Binlerce kişiyi öldürüyorlar. İki hafta önce 837 infazın durdurulmasını sağladım ama artık bir şeyler yapmaları gerekecek' diye devam etti.Öte yandan Trump, İngiltere'nin Çin ile yeni işbirlikleri yapma planına ilişkin soruyu da cevapladı.Trump, İngiltere'yi kastederek, 'Onlar için bunu yapmak çok tehlikeli. Kanada için Çin ile iş yapmak daha da tehlikeli. Kanada şu anda iyi gitmiyor' ifadelerini kullandı.Ayrıca Küba'nın 'başarısız bir devlet' olduğunu savunan Trump, 'Küba için kendinizi kötü hissetmelisiniz. Küba, kendi halkına çok kötü davranıyor. Küba'yı boğmaya çalışmıyorum ama zaten muhtemelen hayatta kalamayacaklar' değerlendirmesini yaptı.