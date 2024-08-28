KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK açılış tarihi 2024-2025

Türkiye'de birçok üniversitede 2024 2025 akademik takvim eylül sonu ekim başında başlayacak. Özellikle şehir dışında ön lisans ve lisans eğitimi alacak öğrenciler, eğitimleri için seyahat edecek.Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açılacak olan KYK yurtlarına YKS, DGS, yüksek lisans öğrencileri yerleşebilecek.KYK yurt başvuru sonuçları açıklandıktan sonra KYK yurtlarını kazanan öğrenciler belirlenecek, kayıtlarını yapmayanların yerine ise yedek adaylar seçilecek.Peki, KYK yurtları ne zaman, ayın kaçında açılacak? KYK yurtları açıldı mı? İşte o takvim...Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, okulların tatil olduğu yaz aylarında da gençlere hizmet vermeye devam ediyor.KYK yurtları açılış tarihi illere göre değişiyor.Öğrenciler, eğitim alacakları şehirlerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğünden bilgi alarak yurtların açılış tarihini öğrenebilirler.