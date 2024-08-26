Bakan Fidan davet etti: Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov Türkiye'ye geliyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5 Temmuz 2024 tarihinde Şuşa'da düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelmişti.Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'u Türkiye'ye davet etmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada; Bayramov'un 27 Ağustos'ta Türkiye'ye geleceği açıklandı.Ziyaretin detaylarının da yer verildiği açıklamada; Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ve bölgesel konuların masaya yatırılacağı aktarıldı.Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ve Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin gelişmeler de masaya yatırılacak. İsrail/Filistin başta olmak üzere, yakın bölgedeki gelişmeler de değerlendirilecektir.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 25 Eylül 2023 tarihinde Azerbaycan'ı ziyaret etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise son olarak 10 Haziran 2024 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev'i 17Ağustos 2024 tarihinde telefonla arayarak, İzmir'deki orman yangınlarının söndürülmesi için yapılan yardımlar ve Türkiye'ye gönderilen yangın söndürme uçağı için teşekkür etmişlerdir.